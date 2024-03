Italia-Venezuela | amichevole | probabili formazioni e diretta tv

oggi alle 22 Italia e Venezuela si sfidano in un match amichevole in America. Teatro della partita sarà il Fort Lauderdale e nello specifico il DRV PNK Stadium, impianto che ospita le partite ... (sportface)

Dopo la sfuriata di febbraio, Spalletti nella sua Nazionale cerca un gruppo affamato e rispettoso delle regole. contro Venezuela ed Ecuador non saranno "Vacanze in America".Continua a leggere (fanpage)

Spalletti: "Più difficile vincere lo Scudetto o l'Europeo Spero di verificarlo" - Il ct della Nazionale Italiana Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'amichevole contro il Venezuela in programma stasera. Queste le sue dichiarazioni: "Sono ...torinogranata

Venezuela – Italia: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - La partita Venezuela- Italia di Giovedì 21 marzo: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming l'amichevole degli Azzurri ...calciomagazine

Italia-Venezuela: dove vederla in tv (in chiaro) e streaming, orario e probabili formazioni - Stasera torna l'Italia che scende in campo contro il Venezuela per il primo impegno della tournée americana. Gli Azzurri si sono riuniti in questa pausa dei campionati per preparare ...ilmessaggero