Italia-Venezuela 1-1 LIVE | pareggia subito Machis

L’Italia di Luciano Spalletti negli Stati Uniti inizia la preparazione in vista di Euro 2024 con due amichevoli, la prima oggi contro il Venezuela in Florida e la seconda domenica contro l’Ecuador ... (corriere)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.49 Gravissimi errore da entrambe le parti, due pesanti per l’Italia che portano prima la firma di Buongiorno con rigore poi parato da Donnarumma su ... (oasport)

Venezuela – Italia: errore di Bonaventura, Machis pareggia subito, ecco il gol! – VIDEO - Il Venezuela trova subito il pareggio contro l’Italia. Al 43' Bonaventura sbaglia il passaggio indietro per Di Lorenzo, Machis si avventa sul pallone e batte a porta sguarnita per l’1-1. Undicesimo ...generationsport

Euro 2024, playoff qualificazioni: Gudmundsson trascina Israele, rimonta Ucraina. In finale Georgia, Polonia e Grecia - Mentre l’Italia gioca in amichevole contro il Venezuela, in Europa si giocano partite importanti in vista dei prossimi Europei. Vanno in scena infatti le semifinali dei playoff e non mancano le ...sport.virgilio

DIRETTA | Italia - Venezuela 1-0: Azzurri in vantaggio con Retegui - 27' - Chance per gli Azzurri: ci prova Retegui con un colpo do testa a pochi passi dalla porta avversaria, respinta forse con un braccio da parte di un difensore del Venezuela. Non c'è il VAR, ...lalaziosiamonoi