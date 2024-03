Italia | Spalletti duro | 'Chi non rispetta i divieti resta fuori'

(Di giovedì 21 marzo 2024) L'si prepara a scendere in campo contro il Venezuela nel primo match amichevole di questa pausa nazionali. Il ct azzurro Luciano...

Ecco, di seguito, le formazioni ufficiali di Italia-Venezuela . Luciano Spalletti decide di optare per la difesa a tre. E in attacco ... (pianetamilan)

Venezuela-Italia: Pellegrini e Mancini partono dalla panchina – FOTO - L’Italia affronterà alle 22:00 il Venezuela in un’amichevole. Il CT della Nazionale ha diramato gli undici che scenderanno titolari al Lockhart Stadium: Pellegrini e Mancini partono dalla panchina.siamolaroma

Italia, Spalletti: "Divieti Chi non li rispetta è fuori" - Sul tema dei divieti in ritiro (vedi il caso Playstation), Spalletti ha aggiunto: "Non scrivo nessun codice, vado a guardare le cose che ci possono migliorare e quelle che dobbiamo lasciar stare ...gianlucadimarzio

Italia Venezuela LIVE: le formazioni ufficiali - L’Italia affronta il Venezuela nella prima delle due amichevoli negli Stati Uniti verso Euro 2024. Formazioni ufficiali Italia Venezuela: Spalletti punta sui tre della Juve dall’inizio per ...juventusnews24