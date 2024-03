Italia | Spalletti all'attacco con l'uomo di Mancini | per Retegui a Euro2024 è ora o mai più

Italia-Venezuela è in programma questa sera. Spalletti non rinuncia al blocco dell’ Inter : di cinque convocati tre dovrebbero andare in campo dal 1?: la probabile formazione blocco – Italia-Venezuela ... (inter-news)

Nazionale: da Sinner a Maldini, vip in tribuna per sfida Venezuela - A Fort Lauderdale ci sarà anche Jannik Sinner a fare il tifo per gli Azzurri impegnati stasera alle 22 ora Italiana (le 17 negli Usa) contro ...sportmediaset.mediaset

Italia, contro il Venezuela ci sarà un tifoso d'eccezione: atteso Sinner in tribuna a Miami - TENNIS - Allenamenti permettendo, l'altoatesino sarà in tribuna al Chase Stadium di Fort Lauderdale per seguire l'amichevole degli azzurri in programma alle 22 ...eurosport

Caso Acerbi, Spalletti fra i più arrabbiati: “Impensabile in caso di condanna…” - Tuttosport oggi in edicola torna a parlare del caso Acerbi e lo fa riportando l'umore, nerissimo, di Luciano Spalletti, ct dell'Italia ...fcinter1908