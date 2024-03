Italia | Spalletti a tutto campo | l’Europeo | Sinner | Joe Barone e la… playstation

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 21 marzo 2024) Si gioca-Venezuela, sfida amichevole di preparazione agli Europei estivi. Il Ct Lucianosi è presentato in conferenza stampa per analizzare la partita. “La scelta di giocare contro queste avversarie è una scelta di crescita, anche perché troveremo avversarie che ci metteranno a dura prova”.è un esempio da tanto: da ragazzino normalissimo e da una situazione più difficile ha scalato tutte le sue posizioni, fino a essere lì vicino a essere il top. Ieri ci ha fatto vedere che per essere un top lo si deve essere anche nella gestione delle ore in cui non si fa sport”. “Si vede che è mentalizzato in maniera corretta, anche nelle sue scelte come quella di cambiare allenatore. Conosce benissimo la sua personalità”, ha spiegato. “Più facile vincere lo scudetto ocon l’? ...