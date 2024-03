Italia-Norvegia oggi in tv | Mondiali curling femminile 2024 | orario | programma | streaming

(Di giovedì 21 marzo 2024)giovedì 21 marzo (ore 13.00) l’affronterà laaidi. La nostra Nazionale prosegue la propria avventura nella rassegna iridata in corso di svolgimento sul ghiaccio di Sydney (Canada). Sarà la nona partita del round robin per il quartetto tricolore, in piena lotta per qualificarsi alla fase a eliminazione diretta (le prime due classificate accedono direttamente alle semifinali, le compagini tra il terzo e il sesto posto disputano un qualification game). Stefania Constantini, Angela Romei, Elena Mathis, Giulia Zardini Lacedelli dovranno vedersela contro un avversario assolutamente da non sottovalutare e che potrebbe rivelarsi particolarmente rognoso, ma le azzurre hanno tutte le carte in regola per avere la meglio in ...

Tutto pronto per Italia-Norvegia , partita valevole per la quindicesima sessione del round robin degli Mondiali di curling femminile 2024 , in corso di svolgimento a Sydney, nella nuova Scozia ... (sportface)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Norvegia , match valido per il nono incontro del round robin dei Mondiali di ... (oasport)

Finlandesi i più contenti al mondo, l’Italia scivola in 41esima posizione - Dove si trova la felicità Purtroppo non in Italia. Va cercata In un Paese del Nord con meno di 15 milioni di abitanti. Ebbene sì, esiste anche una mappa della felicità e, ...leggo

Italia-Turchia oggi in tv, Mondiali curling femminile 2024: orario, programma, streaming - Tutti uniti verso un unico obiettivo: il passaggio in semifinale senza avvalersi dei play off. Sognare si può con la Nazionale Italiana femminile di curling impegnata ai Campionati Mondiali 2024, rass ...oasport

LIVE Italia-Norvegia, Mondiali curling femminile 2024 in DIRETTA: altra avversaria rognosa verso i playoff - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Norvegia, match valido per il nono incontro del round robin dei Mondiali di c ...oasport