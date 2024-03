Italia-Norvegia oggi in tv | canale | orario e diretta streaming Mondiali curling femminile 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 21 marzo 2024) Tutto pronto per, partita valevole per la quindicesima sessione del round robin deglidi, in corso di svolgimento a Sydney, nella nuova Scozia (Canada). Stefania Constantini, Angela Romei, Giulia Zardini Lacedelli, Elena Mathis (con Marta Lo Deserto riserva), sconfitte fin qui solamente dalle padrone di casa del Canada, tornano sul ghiaccio per conquistare l’ottava vittoria e proseguire nel migliore dei modi la rassegna iridata. Le azzurre allenate da Violetta Caldart devono affrontare ora la compagine norvegese. La skipper Marianne Roervik e Kristin Skaslien, Mille Haslev Nordbye e Martine Roenning, che finora hanno ottenuto tre successi e cinque sconfitte, vanno a caccia di una grande prestazione per mettere in difficoltà la formazione ...