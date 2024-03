Italia-Inghilterra | Sei Nazioni rugby femminile 2024 | orario | dove vederla in tv | programma | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 21 marzo 2024) Parte questo fine settimana il Guinness Women’s Six Nations die per l’di Nanni Ranieri il sipario si alzerà domenica pomeriggio allo Stadio Lanfranchi di Parma contro l’. Una sfida sulla carta proibitiva contro la favorita numero 1 per la vittoria del titolo. Le inglesi, infatti, stanno dominando la scena europea dal 2019, anno a partire dal quale si sono aggiudicate quattro titoli consecutivi del Seie quest’anno puntano con forza a conquistare il pokerissimo. Professioniste, fisicamente devastanti e con grande tecnica, le britanniche sono di una categoria superiore, con solo la Francia che ci si avvicina. L’, invece, arriva dopo il deludente quinto posto di un anno fa, ma il percorso intrapreso dal nuovo ct Nanni Raineri ha portato a disputare una buonissima ...