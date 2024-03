Italia in crescita | record di domande di brevetto all' Epo | settore energetico in primo piano

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) Sono state oltre 5.000 ledepositate dall’all’Ufficio Brevetti Europeo (Epo): unassoluto per il nostro Paese, che registra unadel 3,8% rispetto al 2022 e che lo fa salire al quinto posto in Europa. La maggior parte delle richieste è arrivata daldei Macchinari elettrici, apparati e energia (+15% rispetto al 2022), nel quale vengono depositate molte invenzioni relative alle tecnologie per l’energia pulita. Tre regionine figurano tra le 20 più innovative d’Europa, si tratta di Lombardia (11° posto), Emilia-Romagna (17°) e Veneto (20°).