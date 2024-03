Israele - Hamas in guerra | le notizie di oggi | Ospedale Al-Shifa | 140 uccisi Chiesta evacuazione | compresi medici e pazienti

DIRETTA Israele , tutti gli aggiornamenti in tempo reale in merito a quello che si sta verificando nel Paese del Medio Oriente e non, oramai arrivato al giorno numero 167 di conflitto Guerra Israele ... (notizie)

Sánchez sarà in Giordania e Qatar per la crisi umanitaria Gaza - Ad Amman Sánchez incontrerà il re di Giordania Abdallah II e a Doha l'emiro del Qatar, Tamim bin Hamad al-Thani con i quali analizzerà la situazione in Medio Oriente e, in particolare, la catastrofe ...ansa

Blinken “Risoluzione Usa all’Onu per il cessate il fuoco a Gaza” - ROMA (ITALPRESS) – Gli Stati Uniti hanno diffuso una bozza di risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’Onu che chiede un “cessate il fuoco immediato ...sicilianews24

Mar Rosso, per la Cina e la Russia c'è l'accordo con gli Houthi: navi libere - L'obiettivo di Israele è entrare a Rafah, l'ultima roccaforte di Hamas, e catturare tutti gli alti funzionari dell'organizzazione ...iltempo