Israele - Hamas in guerra | le notizie di oggi | Mar Rosso | navi della Ue abbattono tre missili e un drone lanciati dagli Houthi

(Di giovedì 21 marzo 2024) Lesul conflittodi giovedì 21 marzo, in diretta. Netanyahu: «Capi di Mossad e Cia a Doha per trattare la tregua». Blinken: «L’accordo su tregua e ostaggi si sta avvicinando»

Il Consiglio Ue accelera sull'Ucraina, ma Borrell frena. Chiesta immediata pausa umanitaria a Gaza - Consiglio europeo cruciale in ottica della guerra in Ucraina, giunta oramai al giorno 757. La bozza di conclusioni uscita dalla riunione dei capi di Stato e di governo comunitari sottolinea la necessi ...msn

Gaza, lunghe file al bancomat per ritirare denaro - Il conflitto tra Israele e Hamas a Gaza rende difficile la vita dei civili palestinesi sotto tutti gli aspetti. A Deir al-Balah, nella parte centrale della ...lapresse

'Sinistra per Israele' a Milano, sit-in dei pro Palestina - Una trentina di attivisti pro Palestina, perlopiù appartenenti a Potere al Popolo, si sono radunati davanti al Centro Caldara di Milano dove questa sera è in corso un evento di 'Sinistra per Israele' ...ansa