Israele chiede evacuazione ospedale al-Shifa | “Uccisi 50 miliziani Hamas in 24 ore”

Un gruppo di studenti universitari e attivisti si è fatto largo questa mattina all’interno del Rettorato dell’Università di Torino , entrando nella sala dove era in corso una riunione del Senato ... (open.online)

Un porto temporaneo sulla costa di Gaza per consentire la consegna di aiuti umanitari su larga scala. Un impegno annunciato da Joe Biden in chiusura del discorso sullo stato dell’Unione di questa ... (linkiesta)