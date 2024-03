Israele chiede evacuazione ospedale al-Shifa | “Uccisi 50 miliziani Hamas in 24 ore”

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di giovedì 21 marzo 2024) (Adnkronos) – Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno emesso un ordine per l'immediata dell'di al-, il più grande della Striscia di Gaza. Lo riporta l'emittente al-Jazeera, mettendo in guardia dal rischio che il complesso ospedaliero possa essere bombardato e distrutto. Da lunedì è in corso un'offensiva dell'esercito israeliano nell'che ha portato L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.