Isola dei Famosi | data di inizio | opinionisti e inviato ufficiale | il comunicato

Lunedì 25 marzo, dopo sei lunghissimi mesi, il “Grande Fratello” saluterà il pubblico di Canale 5 che accoglierà dall’8 aprile un altro reality : la nuova “ Isola dei Famosi “. Per la diciottesima ... (ilfattoquotidiano)

Nel giorno in cui andrà in scena la semifinale del Grande Fratello, arrivano notizie ufficiali sull’Isola dei Famosi 2024. Mancano ormai solo pochi giorni all’esordio della nuova edizione che, come ... (blogtivvu)