Isola dei famosi 2024 | Sonia Bruganelli infiamma i fan Le prime parole di Maltese e Casalegno

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 21 marzo 2024) I nuovi volti de L’deipronti per iniziare l’avventura nel reality: i primi contenuti social didopo l’annuncio L’deisi avvicina al fischio d’inizio. Nelle scorse ore è arrivato un annuncio ufficiale da parte della produzione del reality, che ha confermato le recenti voci. Dariosaranno opinionisti del programma, mentre Elenoireprenderà il posto di Alvin in Honduras nei panni di inviata. “Ciao a tutti, noi siamo pronti per una nuova edizione dell’deiinsieme a. ...