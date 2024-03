Isola 2024 | ufficializzato il nome dell’inviato in Honduras e la durata del reality

(Di giovedì 21 marzo 2024) Mancano solo pochi giorni all’inizio della nuova edizione de L’dei Famosi, ilshow di Canale 5 che mette alla prova un gruppo di personaggi noti testandone la resistenza fisica e psicologica tramite privazioni materiali e prove fisiche non indifferenti e che partirà il prossimo 8 aprile. Per la prima volta alla conduzione delci sarà Vladimir Luxuria, che fino allo scorso anno aveva vestito i panni di opinionista affiancando Ilary Blasi. A ricoprire il ruolo di opinionisti in questa edizione saranno invece il giornalista del Tg 5 Dario Maltese e Sonia Bruganelli, già opinionista del Grande Fratello Vip. Per quanto riguarda, invece, il, poco fa è stato confermato in modo ufficiale ildi Elenoire Casalegno, che si ...

A poche settimane dall’inizio dell’ Isola dei Famosi 2024 , pare che il Cast dei naufraghi non sia Ancora stato completato. Per questo motivo non ci sarà la consueta copertina su Tv Sorrisi e Canzoni ... (gossipnews.tv)

GF, Sarah Altobello non riconosciuta per strada: la reazione è virale - L'ex gieffina Sarah Altobello non è stata riconosciuta per strada da Stefano Scala che l'ha intervistata. La sua reazione è virale sul web!gossipetv

Canale 5, al via la nuova edizione de L'Isola dei Famosi: conduce Vladimir Luxuria - MILANO - Lunedì 8 aprile 2024, prende il via la nuova attesa edizione de “L’Isola dei famosi” in prima serata su Canale 5. Alla guida della diretta del reality sarà Vladimir Luxuria, affiancata in stu ...giornaledipuglia

Cure insufficienti, aspettativa di vita ridotta e soldi spesi male: la sanità in Sardegna è in gravi condizioni - L’analisi della Fondazione Gimbe: sempre più viaggi fuori regione per affrontare una patologia. E oltre ai medici scarseggiano anche gli infermieri ...unionesarda