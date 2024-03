Ischia | si barrica in casa e minaccia la famiglia | ricoverato in ospedale

(Di giovedì 21 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUn uomo si èto inadPorto, dopo aver scritto una serie di post sul suo profilo social accusando ladi volerlo uccidere. Si tratta di un ischitano di circa 50 anni di età che avrebbe ancheto i familiari prima di rinchiudersi in una camera della sua abitazione. Sul luogo sono arrivati i carabinieri e gli agenti della Polizia di Stato che sono riusciti a convincerlo ad aprire e lasciarsi portare in ambulanza all’Rizzoli. Nella stanza dove si erato i carabinieri hanno rinvenuto alcuni coltelli. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

