Isaia | tu avevi prefigurato il mondo moderno

(Di giovedì 21 marzo 2024) “Sentinella, a che punto è la notte? Sentinella, a che punto è questo tempo di morte?”. Sentinella ossia profeta, torno alla nuova traduzione (traduttore Gian Ruggero Manzoni, editore De Piante) del tuo libro così potente da indurre Facebook a censurarmi un virgolettato della Preghiera scorsa. Ci torno perché mi sembra che la tua profezia superi di molto l’antico Israele, prefigurando il. “Ho dato vita e forza a chi mi è figlio, ma egli mi ha girato le spalle, tradendomi”. Qui Dio parla dell’Europa. “Tutti voi vi vergognerete delle querce che avete adorato, e diventerete come albero dalle foglie avvizzite e come campo deserto”. Qui parla dell’Europa ambientalista. “Questo è il mio popolo! Delle megere lo dominano”. Qui parla dell’Europa femminista. “Senza farsi scrupolo ostentano i loro peccati come fu di Sodoma. ...