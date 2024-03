Irlanda | l’italiano assolto dall’accusa di stupro di un ragazzo dopo 5 anni di carcere | «La mia casa occupata da nigeriani»

(Di giovedì 21 marzo 2024) Lorenzo Osmari è un orafo 58enne residente a Colleferro e un ex arbitro federale di karate. Viveva ininsieme alla compagna e i loro quattro figli. Il 28 dicembre 2016 un amico dei ragazzi lo ha denunciato per violenza sessuale. Lui ha scontato duee un mese diin. Poi il 31 maggio scorso la Corte penale centrale di Limerik lo ha«con verdetto unanime». Ma ancora oggi non può rivedere la sua famiglia. A causa di un divieto di avvicinamento all’appartamento dove abitano i figli e la ex compagna, a Nenagh, capoluogo della contea di Tipperary. «Una volta che si finisce in, anche se poi viene dimostrata la propria innocenza, agli occhi degli altri si rimane sempre “sporchi”. Una macchia che nemmeno una sentenza di assoluzione lava via», dice ...

