Inzaghi in un tunnel | ansia in difesa! Ecco chi sta per rientrare

(Di giovedì 21 marzo 2024) Simonein apprensione: il tecnico dell’Inter, con Acerbi che rischia grosso, perde anche un altro pezzo pregiato della. Intanto, gli infortunati lavorano bene ad Appiano pronti aper metà o fine aprile. STOP – Con il caso-Acerbi che tiene banco in casa Inter, Simonerischia di perdere anche un secondo difensore in vista del rientro in campo per il giorno di Pasquetta. Il tecnico nerazzurro, nel pomeriggio di oggi, ha appreso dello stop muscolare di Stefan De Vrij con l’Olanda. L’olandese, salterà le due sfide contro Scozia e Germania. La sua assenza in dubbio per la sfida contro l’Empoli, si aggiunge probabilmente a uno stop disciplinare per Francesco Acerbi che sarà ascoltato dalla Procura nella mattinata di domani dopo l’insulto razzista a Juan Jesus nella gara di domenica scorsa tra ...