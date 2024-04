INVIA E RICEVI IN ??MODO SICURO INFORMAZIONI SENSIBILI CON UN LINK SEGRETO

Leggi tutta la notizia su analisideirischinformatici

(Di giovedì 21 marzo 2024) Ti è mai capitato di doverre un messaggio conad un’altra persona? Il copia-incolla delle password nei messaggi compromette la sicurezza, esponendoli a potenziali rischi informatici. Grazie ad un servizio online con piani anche gratuiti è possibile : Creareunici per la condivisione sicura dei dati. Richiedere daticon undi richiesta. Condividerein, insieme ad allegati crittografati per garantire la protezione dei file. Se devire credenziali di accesso tramite e-mail e non vuoi correre pericoli se queste vengono intercettate puoi creare un collegamento una tantum, assicurandoti che le ...