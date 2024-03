Inter | Thuram | «Olimpiadi? Se Henry chiama | io vado Su Acerbi…»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 21 marzo 2024) Marcus, attaccante dell’, ha parlato di vari temi in conferenza stampa: dai neroazzurri alla nazionale francese Marcus, attaccante dell’, ha parlato in conferenza stampa di svariate tematiche tra cui il caso Acerbi, la Nazionale e l’eliminazione dalla Champions League. CENTRAVANTI – «Questo è il mio secondo anno come numero 9. Ho dovuto imparare di nuovo