Inter | occhi al futuro | prova generale con Buchanan e un centrocampo più fresco

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 21 marzo 2024) Simone Inzaghi, nonostante il largo vantaggio sulla seconda, pensa già alla sfida contro l’Empoli in programma nelle vacanze pasquali. Il tecnico dell’pensa ad alcune novità a. LAVORO – A quasi dieci giorni dal rientro a San Siro in vista della sfida contro l’Empoli, l’di Simone Inzaghi si prepara ad Appiano Gentile tra il caso Acerbi che tiene banco in Viale della Liberazione e delle assenze in difesa, a cui si aggiunge Stefan De Vrij a causa di uno stop muscolare delle ultime ore. Il tecnico nerazzurro, con i pochi calciatori rimasti a Milano,a gestire le forze dei suoi in attesa del ritorno dei nazionali. Anche a causa della lunga assenza dei suoi fedelissimi, il tecnico sta iniziando a ragionare sulle prossime pedine da inserire in campo visto che non ci sarà più l’impegno ...