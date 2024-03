Inter | l’insolvenza di Zhang diventa un caso | Oaktree pronto a rilevare la gestione del club

(Di giovedì 21 marzo 2024) L’corre spedita verso il suo ventesimo Scudetto che assegnerebbe di fatto la seconda Stella alnerazzurro, mentre il suo presidente, il giovane, prosegue un incessante lavoro per mettere in sicurezza Suning.com e lo stessoista, finito nelle mani del colosso cinese nel 2016, nell’ambito del progetto di sviluppo del calcio cinese L'articolo proviene da Il Difforme.

“insolvenza Zhang”: scossone Inter, club al fondo americano - “Soluzione per l’inizio di aprile”. Le ultime sul futuro di Zhang e della società nerazzurra Non solo per il destino di Acerbi, questi sono giorni chiave se non decisivi anche per il futuro della stes ...interlive

Repubblica: “Studio Oaktree: è improbabile che Zhang riesca a ripagare il debito” - Fra due mesi, oltre a restituire a Oaktree il capitale iniziale, l’azionista di maggioranza dell’Inter dovrà pagare quasi 100 milioni di Interessi ...fcinter1908

Repubblica - Inter, per Oaktree il prestito è 'a forte rischio'. 6 settimane per trovare i fondi, Marotta non si tocca - Il futuro dell`Inter passerà inevitabilmente da una deadline importantissima che è stata da tempo, già dal 2021, fissata nel 20 maggio 2024. Questo sarà infatti.calciomercato