Inter | Inzaghi senza Acerbi e de Vrij? Due opzioni una più probabile

(Di giovedì 21 marzo 2024) L’rimane in attesa riguardo alla situazione diche rischia una maxi squalifica a causa delle presunte frasi razziste rivolte a Juan Jesus. Il difensore nerazzurro domani verrà ascoltato dalla Procura Federale e in seguito il Giudice Sportivo prenderà la sua decisione. Nel frattempo non arrivo buone notizie dal ritiro dell’Olanda, dove deha accusato un problema. In caso di asdi entrambi i centrali, quali sarebbero le soluzioni di? IN ATTESA – L’è tornata al lavoro ad Appiano Gentile dove si è presentato anche Francescoche domani dovrà dire la sua verità alla Procura Federale riguardo a quanto successo con Juan Jesus. Il difensore nerazzurro, qualora venissero provate le presunte frasi razziste rivolte al brasiliano, rischia ...

Il difensore lascia gli Oranje per un problema muscolare e rientra in Italia. Acerbi si è allenato regolarmente ad Appiano Gentile - Il difensore lascia gli Oranje per un problema muscolare e rientra in Italia. Acerbi si è allenato regolarmente ad Appiano Gentile ...gazzetta

Inter, problema agli adduttori per De Vrij: lascia il ritiro dell'Olanda - Il difensore nerazzurro si è fermato in occasione dell'allenamento di rifinitura prima del match contro la Scozia: emergenza Inzaghi ...sportmediaset.mediaset

FCIN1908 – Inter, Carlos e Sensi pronti a tornare in gruppo. Cuadrado e Arnautovic… - L'aggiornamento dall'infermeria alla ripresa dei lavori: nel mirino solo per alcuni il rientro in gruppo in vista di Inter-Empoli ...fcinter1908