Inter | brutta notizia dall'Olanda | si ferma de Vrij

Bruttissimo colpo per Loredana Bertè in queste ultime ore. Una grande delusione per lei che sperava di raggiungere un nuovo traguardo importante per la sua carriera musicale, comunque ricca di ...

Piove sul bagnato per l’ Inter , che per la prossima giornata di campionato potrebbe dover fare a meno di entrambi i centrali titolari.... (calciomercato)

Il difensore lascia gli Oranje per un problema muscolare e rientra in Italia. Acerbi si è allenato regolarmente ad Appiano Gentile - Il difensore lascia gli Oranje per un problema muscolare e rientra in Italia. Acerbi si è allenato regolarmente ad Appiano Gentile ...gazzetta

Chiariello: "Spalletti democristiano su Acerbi! Malissimo anche Inter e Gravina!" - Umberto Chiariello, giornalista, nel suo editoriale per 'Radio Napoli Centrale' si è espresso così sul caso Acerbi-Juan Jesus: ...tuttonapoli