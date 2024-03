Inter al lavoro a -15! Per i nazionali doppio impegno eccetto uno ? CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 21 marzo 2024) L’oggi ritorna a lavorare ad Appiano Gentile, ma a ranghi ridottissimi. Simone Inzaghi, infatti, dovrà fare a meno di ben quindici calciatori andati in nazionale. RIAPRONO I CANCELLI ? Dopo tre giorni di riposo, oggi l’riprende gli allenamenti ad Appiano Gentile. Simone Inzaghi lavorerà con un gruppo decisamente ridotto. Come riferisce il Corriere dello Sport, ben 15 giocatori sono partiti con le proprie: cinque italiani (Barella, Bastoni, Darmian, Dimarco e Frattesi), un argentino (Lautaro Martinez), un turco (Calhanoglu), due olandesi (Dumfries e de Vrij), un albanese (Asllani), un canadese (Buchanan), un cileno (Sanchez), uno svizzero (Sommer) e infine due francesi (Thuram e Pavard). Per tutti, ci sarà unper Buchanan, che giocherà ...