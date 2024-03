Inter | Acerbi si allena ad Appiano Gentile

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 21 marzo 2024) Il difensore dell’, Francesco, è tornato oggi adrsi ad, insieme ai compagni rimasti a Milano e ad alcuni giovani che hanno allargato il gruppo visti i tanti nazionali assenti. Dopo l’esplosione del caso legato al presunto insulto razziale rivolto al difensore del Napoli, Juan Jesus, il giocatore nerazzurro ha quindi partecipato alla seduta odierna dimento, in attesa dell’udienza prevista per domani in videoconferenza con la Procura Figc. In attesa di quello che sarà l’eventuale provvedimento della Procura nei confronti di, il difensore nerazzurro continuerà glimenti con lo staff dell’di Inzaghi, in vista della ripresa del campionato dopo la sosta. SportFace.