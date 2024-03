Insostenibile normalità

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 21 marzo 2024) A proposito dell’elezione di Putin con l’87%, noto che anche Mussolini mobilitava folle oceaniche. Anche Stalin e Hitler. Ma il problema non è stabilire se la Russia abbia o meno un regime democratico; quel regime riguarda i russi e solo loro. Il problema è che non spetta all’Italia, alla Germania o agli Usa stabilire quale forma di governo vada bene in Russia e quale no.Lorenzo Contivia Facebook Gentile lettore, sono d’accordo che non è compito nostro misurare il tasso di democraticità altrui, specialmente se usiamo termometri diversi a seconda dei casi, cosicché regimi platealmente repressivi delle libertà – come per esempio in Egitto, Arabia Saudita o Emirati – non subiscono alcuna nostra reprimenda. È il solito e ipocrita doppio standard: uno vale per noi e i nostri amici (o fornitori di petrolio), un altro per i nemici o coloro che reputiamo meno “civili”, secondo i nostri ...