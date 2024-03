Inps | mezzo milione di nuovi impieghi FdI | avevamo ragione | l’abolizione del Rdc ha rimesso in moto il lavoro

(Di giovedì 21 marzo 2024) A dicembre 2023 l’registra un saldo positivo pari a 523.000 posizioni di. Per il tempo indeterminato la variazione risulta pari a +396.000 unità mentre per l’insieme delle altre tipologie contrattuali la variazione è pari a +127.000 unità (dettagliatamente: +58.000 per i rapporti a tempo determinato, +33.000 per gli intermittenti, +26.000 per gli apprendisti, +8.000 i somministrati e +3.000 per gli stagionali). “Con l’eliminazione del reddito di cittadinanza, riparte l’occupazione nazionale. Lo conferma oggi l’, nell’osservatorio sul precariato, che a dicembre 2023 segna un saldo positivo tra irapporti die le cessazioni, con + 523 mila posti, di cui ben 395.708 contratti sono a tempo indeterminato. Questi dati, sommati al calo della disoccupazione, certificano ...

