Innovazione | Premio Canada-Italia 2024 | contributi fino a 4mila euro

(Di giovedì 21 marzo 2024) L’Ambasciata delha aperto il bando delper l’. L’obiettivo è quello di rafforzare i legami tra i due Paesi in materia di, offrendo l’opportunità a membri dell’ecosistemano tra cui start-up, ricercatori, scienziati o professionisti del settore creativo di sviluppare progetti di collaborazione con partner canadesi in aree che portino a uno sviluppo socio-economico innovativo, inclusivo e sostenibile. Nello specifico, le priorità dell’edizionesono: Ricerca sui minerali critici, Governance nell’uso dell’Intelligenza Artificiale e sua etica,Tecnologia quantistica, Prevenzione della violenza di genere, Scienze della vita e della salute Il valore di un ...

(Adnkronos) – Il Premio Innovazione e il Premio Startup a Enada Primavera 2024 hanno decretato, dopo una selezione del Comitato di Valutazione, i progetti più innovativi presenti in Fiera . La ... (webmagazine24)

(Adnkronos) – Il Premio Innovazione e il Premio Startup a Enada Primavera 2024 hanno decretato, dopo una selezione del Comitato di Valutazione, i progetti più innovativi presenti in Fiera . La ... (seriea24)

Il Premio Innovazione e il Premio Startup a Enada Primavera 2024 hanno decretato, dopo una selezione del Comitato di Valutazione, i progetti più innovativi presenti in Fiera . La categorie spaziavano ... (romadailynews)

Neurologia di Verona al top: Premio “Platino” per cura e trattamento dell’ictus - Targa Platino per l'Uoc Neurologia A dell'Aoui di Verona Borgo Trento, diretta dal prof Bonetti, per la cura e il trattamento dell'ictus ...veronaoggi

AV-Comparatives: festeggiamo 20 anni di eccellenza nei test di sicurezza informatica - INNSBRUCK, Austria, 20 marzo 2024 /PRNewswire/ -- AV-Comparatives, un'organizzazione indipendente che conduce test e valutazioni completi di antivirus e software di sicurezza, festeggia il suo 20° ann ...adnkronos

Giornata mondiale della felicità: 23 aziende vincono il Premio volontari@work - La fondazione di diritto del Terzo settore, della filantropia e dell’impresa sociale Terzjus ETS ha organizzato il primo Premio nazionale sul volontariato di competenza, convinta che sia espressione d ...milanofinanza