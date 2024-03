Infortunio sul lavoro a Lucca | muore un operaio di 52 anni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 21 marzo 2024), 21 marzo 2024 – Un altro morto sulin Toscana. L’si è verificato alle 8,25 di stamani, 21 marzo, in un cantiere stradale in via dei Dorini a, in località Sant’Alessio. A perdere la vita è stato un uomo di 52, che in base a quanto appreso sarebbe caduto all’interno di uno scavo. Quando i sanitari sono intervenuti sul posto non c’era purtroppo più niente da fare. Sono intervenuti l’automedica die un’ambulanza. Inizialmente era stato attivato anche l’elisoccorso Pegaso ma, vista la constatazione del decesso, il suo intervento non è stato purtroppo più necessario. Sul posto le forze dell’ordine e gli operatori della Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di. Le cause dell’sono ancora in fase ...