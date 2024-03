Infortunati Milan | le ultime sul ritorno in campo di Pobega | PM News

Il tecnico del Calcio Napoli può sorridere per le ottime notizie arrivate nei giorni scorsi dall’infermeria, che gli hanno consentito di preparare al meglio la sfida di stasera contro il Milan . In ... (2anews)

Milan, Tomori: 'C'è un problema di razzismo nel calcio e fuori. Siamo umani, gli insulti ci fanno male' - Torna l`appuntamento con `Tutti i colori dello sport`, programma di incontri tra i calciatori del Milan e gli studenti delle scuole secondarie in cui si dialoga.calciomercato

Infortunio Bennacer, lascia il ritiro dell’Algeria e rientra in Italia: i dettagli - Allarme in casa Milan per uno dei titolarissimi rossoneri. Problema fisico da valutare per il calciatore mentre era in nazionale.milanlive

Juventus, Guardalà: 'Kean sarà sicuramente titolare contro la Lazio' - "Kean avrà una chance, è l'unico attaccante oggi alla Continassa. Ha avuto un problema importante alla tibia ed è stato out 3 mesi. Il ragazzo è rientrato con l'Atalanta e con il Genoa ha colpito un ...it.blastingnews