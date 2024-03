IndyCar | una gara per un milione di dollari Chi vincerà?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 21 marzo 2024) In attesa della ripresa del campionato ad aprile con il tradizionale GP di Long Beach, i protagonisti della NTTSeries saranno impegnati nella prima edizione della ‘$1 Million Challenge’ presso il tracciato che si sviluppa presso il ‘Thermal Club’. Il club esclusivo che sorge nello Stato della California sarà quindi teatro di una manifestazione inedita, non valida ai fini del campionato. 1.756.000totali sono messi in palio, il premio più alto mai stabilito all’esterno della 500 Miglia di Indianapolis che come sempre vivremo a maggio. $500,000 verranno assegnati al vincitore, gli altri avranno un riconoscimento di $350,000 (secondo), $250,000 (terzo), $100,000 (quarto), $50,000 (quinto) e $23,000 a tutti gli altri. Il format sarà differente rispetto ad ogni round della categoria, 27 auto sono attese in due gruppi distinti per ...