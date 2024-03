Indiana Jones | il cofanetto con i film della saga in 4K è in sconto su Amazon

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 21 marzo 2024) Un'offerta irripetibile per gli appassionaticon Harrison Ford Come ci ha dimostrato con la sua ultima avventura, arrivate nelle sale lo scorso anno,non passa mai di moda e così anche l'affetto degli appassionati di questa leggendariacreata da Steven Spielberg e George Lucas. Gli amanti dell'archeologo avventuriero potranno gustarsi i primi quattrodel franchise, quelli diretti da Spielberg, in una volta sola grazie all'esclusivoche include le versioni in alta definizione 4K delle pellicole. Sul sito, nel momento in cui stiamo scrivendo l'articolo4-Movie Collection è disponibile a 39,99€, con unodel 10% sul prezzo consigliato (44,60€). Se interessati ...