Incontro pubblico in serata

(Di giovedì 21 marzo 2024) Un’intera giornata dedicata, dalle visite gratuite del pomeriggio all’alla sera. Giovedì 28 marzo è la Giornata Mondiale dell’endometriosi e per l’occasione l’Unità operativa complessa di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Ramazzini di Carpi, di cui è Direttore facente funzione il dottor Paolo Venturini, ha organizzato un doppio appuntamento per "rompere il silenzio" su questa importante patologia cronica che colpisce purtroppo molte donne. Si parte alle 14.30, con le visite gratuite per le pazienti con endometriosi sospetta o accertata (donne in età fertile) presso gli ambulatori specialistici della Ginecologia di Carpi, al primo piano. Necessaria la prenotazione, inviando una mail a [email protected] o contattando il numero 059 659356 dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13.30.