Incinte sul lavoro | il caldo estremo raddoppia il rischio di aborto e di nati morti Lo studio

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di giovedì 21 marzo 2024) Un nuovoha rivelato che le donneche lavorano alsono più esposte ad aborti spontanei edel feto. La ricerca, svolta dallo Sri Ramachandra Institute of Higher Education and Research (SRIHER) di Chennai, in India, a partire dal 2017, ha utilizzato come campione 400 donne che lavoravano in ambienti caldi, come fornaci per produrre mattoni o nell’ambito dell’agricoltura, e 400 in luoghi più freschi come scuole e ospedali: secondo i risultati, le prime erano due volte più esposte ad aborti spontanei ein utero rispetto alle seconde. Precedenti ricerche avevano già mostrato un aumento del 15% di nascite premature edurante le ondate di, ma gli studi erano stati svolti in Paesi ad ...