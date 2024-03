Incidenti sul lavoro | operaio di 52 anni muore precipitando in uno scavo nel lucchese

(Di giovedì 21 marzo 2024) Un’altra vittima delin Italia. Un uomo di 52è mortoall’interno di unoin un cantiere stradale a Sant’Alessio, in provincia di Lucca, dove sono in corso i lavori per una fognatura. La dinamica dell’incidente è da chiarire perché il corpo era sepolto nellosolo per la parte inferiore. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l’automedica di Lucca e l’ambulanza, ma quando sono arrivati sul posto non c’era più niente da fare ed è stato constatato il decesso dell’. Inizialmente era stato attivato anche l’elisoccorso Pegaso ma il suo intervento non è stato più necessario. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine e gli operatori della Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi didella ...

In Campania nel 2023 sono state presentate all'Inail 95 denunce per infortuni mortali, 62 dei quali avvenuti sui luoghi di lavoro , quasi tutti tra industria e servizi (79 di cui 13 nelle... (ilmattino)

In Campania nel 2023 sono state presentate all'Inail 95 denunce per infortuni mortali, 62 dei quali avvenuti sui luoghi di lavoro , quasi tutti tra industria e servizi (79 di cui 13 nelle... (ilmattino)

Maxi incidente stradale a Genova: traffico in tilt - Il traffico è in tilt a Genova, dove un tamponamento stradale ha causato diversi danni. Vediamo cosa è successo. C’è stato un maxitamponamento a Genova, dove alcune auto si sono scontrate in città e ...notizie

Lucca, operaio di 52 anni precipita nello scavo di un cantiere e muore - Un altro morto sul lavoro. Un operaio di 52 anni di una ditta edile ha perso la vita, schiacciato in un crollo durante uno scavo stradale per la fognatura in via dei Dorini, a Sant'Alessio, in ...ilsecoloxix

Urgente rivedere le norme sui subappalti - Roma, 21 marzo 2024. Promosso dall'Inail e dal Centro di competenza Made I 4.0, l’evento intende illustrare le potenzialità e i punti di debolezza associati all’utilizzo degli esoscheletri da parte ...puntosicuro