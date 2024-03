(Di giovedì 21 marzo 2024) Anche 10.000 euro di ammenda per la società etnea. FIRENZE - Sanzione della disputa di una gara casalinga ae di euro 10.000 di ammenda per il. Lo ha deciso il giudice sportivo di serie C dopo quanto avvenuto nel corso della finale di andata di Coppa Italia di serie C disputata

A Padova si è chiuso il primo segmento della Coppa Italia di Serie C: Padova 2 Catania 1. Dobbiamo purtroppo registrare, l’ennesima delusione in merito alla prestazione dei rossazzurri, delusione ... (laprimapagina)

Grave incidente stradale a Castelo di Fiemme - Castello di Fiemme (Trento) – Grave incidente stradale in centro paese a Castello di Fiemme, poco prima delle 13 di giovedì. Per cause in corso di accertamento, un’auto sarebbe finita contro un muro.lavocedelnordest.eu

Incidenti a Padova, per il Catania un turno a porte chiuse - Lo ha deciso il giudice sportivo di serie C dopo quanto avvenuto nel corso della finale di andata di Coppa Italia di serie C disputata martedì sera a Padova. Oltre alla sanzione della disputa di una ...msn

Padova-Catania, scontri tra tifosi: arrestati altri 2 ultras etnei - Continuano le indagini riguardo gli esiti violenti della finale di Coppa Italia serie C. Dalle ricerche si perviene a nuovi arresti.catania.liveuniversity