Incidente sulla statale Scontro tra ambulanza e suv | feriti i conducenti

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 21 marzo 2024) Pubblicato il 21 Marzo, 2024 Dopo quello violentissimo che ha avuto come conseguenza tre morti, ancora un sinistro nel Salento. Un275 ha visto protagoniste un mezzo dell’ed un suv con i dueche sono rimasti. La strada su cui si è verificato loera già stata teatro di un altro episodio simile soltanto pochi giorni fa. Quello di oggi, invece, è andato in scena durante le prime ore del pomeriggio, esattamente nel tratto che collega Lucugnano ad Alessano. Per cause ancora tutte da stabilire e chiarire, come detto, a venire a contatto sono state un’del 118 ed un Suv Mercedes., ad avere la peggio il conducente ...