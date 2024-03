Incidente sul lavoro a Lucca | operaio muore in uno scavo stradale

(Di giovedì 21 marzo 2024) Infortunio mortale sulquesta mattina, intorno alle 8. Un uomo di 52 anni è caduto all'interno di unoin un cantierein via dei Dorini, dove sono in corso i lavori per una fognatura. La dinamica dell'è da chiarire perché il corpo era sepolto nellosolo per la parte inferiore. Indagini in corso da parte degli inquirenti.

