Incidente stradale sulla provinciale | salgono a tre le vittime | morto 76enne

La comunità dell'Istituto Tecnico Tecnologico "Giorgi" di Brindisi è in lutto per la tragica scomparsa della docente Maria Epifani, avvenuta ieri pomeriggio in un incidente stradale sulla ... (orizzontescuola)

Infortunio mortale sul lavoro a Lucca questa mattina, intorno alle 8. Un uomo di 52 anni è caduto all'interno di uno scavo in un cantiere stradale in via dei Dorini, dove sono in corso i lavori per ... (tg24.sky)

Incidente sul lavoro: operaio muore in uno scavo stradale - Infortunio mortale sul lavoro a Lucca questa mattina, intorno alle 8. Un uomo di 52 anni è caduto all’interno di uno scavo in un cantiere stradale in via dei Dorini, dove sono in corso i lavori per un ...zoom24

Capri, di notte si appoggia al parapetto e precipita per 5 metri - Incredibile Incidente nel corso della scorsa notte a Capri sulla strada comunale carrozzabile, via Don Giobbe Ruocco. Uno straniero, della comunità ucraina che probabilmente ...ilmattino

Brindisi: Incidente stradale frontale, tre morti - Incidente mortale a Brindisi: dopo le due donne decedute sul colpo, la terza vittima ha perso la vita nella tarda serata di ieri in ospedale ...notizie