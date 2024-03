Incidente mortale in tangenziale | una 85enne scende dall' auto in panne e viene travolta

(Di giovedì 21 marzo 2024) Roma, 21 marzo 2024 –in, una donna anziana muoresullaest di Roma. È successo questa mattina, intorno alle 10.40, all'altezza dello svincolo A24, in direzione San Giovanni. La vittima, una, si trovava alla guida della sua Polo quando, dopo aver notato il guasto, è scesaa vettura, forse per chiamare i soccorsi. Unmolto simile a quello accaduto nei giorni scorsi sull’A16, dove un uomo è stato investito da un tir dopo essere scesoferma per un guasto. Angelo Carconi Cosa è successo Era appena scesaa suainquando l’è stata ...

