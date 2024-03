Incidente lavoro | muore durante scavo

(Di giovedì 21 marzo 2024) 14.25 Un operaio di 52 anni di una ditta edile ha perso la vita rimanendo schiacciato in un crollounostradale per una fognatura a Sant'Alessio, in provincia di Lucca. L'è avvenuto per cause ancora in fase di accertamento, ma stando alle prime ricostruzioni l'operaio sarebbe finito semi sepoltoun'attività di.Ferito lievemente un collega che ha tentato di tirarlo fuori.Sul posto sono arrivati ambulanza,elisoccorso e vigili del fuoco. Il 52enne è mortoil trasporto in ospedale.

Infortunio mortale sul lavoro a Lucca questa mattina, intorno alle 8. Un uomo di 52 anni è caduto all'interno di uno scavo in un cantiere stradale in via dei Dorini, dove sono in corso i lavori per ... (tg24.sky)

Piero Marrese lievemente ferito in un Incidente stradale, lui rassicura - Il presidente della Provincia e candidato presidente alle Regionali, Piero Marrese, all'una di notte è rimasto coinvolto in un Incidente stradale. Le sue condizioni non sono preoccupanti e lo stesso h ...materalife

Per l'Incidente sul lavoro a Chambave, condannato chi aveva fornito il semirimorchio difettoso - Oggi la sentenza per Franco De Filippi, 80enne rappresentante di una ditta del cuneese, imputato per aver messo in commercio il mezzo. Il 16 aprile si terrà il processo con rito abbreviato degli altri ...rainews

Operaio cade da due metri e mezzo di altezza: in ospedale a Cagliari - Assemini Incidente sul lavoro, fortunatamente senza gravi conseguenze, questa mattina 21 marzo in una azienda operante nel Tecnocasic di Macchiareddu. Un operaio di 52 anni è caduto da un’altezza di c ...lanuovasardegna