Incidente in autostrada a Cormano | due feriti e traffico rallentato

Il 22 marzo prezzi di benzina e diesel in rialzo: quanto costa adesso il pieno in città e in autostrada - Quarto weekend di marzo, i prezzi di benzina e diesel ancora in rialzo: quanto costa un pieno in città o in autostrada ...notizie.virgilio

Incidente in A1 a causa della nebbia, scontro tra auto e mezzi pesanti: due morti e sei feriti - L’elisoccorso del 118 non è potuto atterrare a causa della scarsa visibilità, si registrano code lunghe sul tratto interessato ...ilmeridianonews

Incidente sull'A1 a Piacenza: due morti e sei feriti - Un terribile Incidente mortale si è verificato sull'A1, a Piacenza. Il bilancio è di due morti e sei feriti. Un terribile Incidente mortale si è verificato sull’A1, a Piacenza. Lo schianto ha ...notizie