Incidente a Trento sul Bus de Vela lungo la Gardesana | spaventoso schianto contro la parete rocciosa

Dopo la morte di Stefano 'Stefi' Bernard annullata la Val di Fassa Running 2024: "Torneremo il prossimo anno anche per ricordare la sua figura" - Trento. E' stata annullata la Val di Fassa Running 2024, gara a tappe lungo un percorso di oltre 50 km tra le Dolomite fassane, tra le corse podistiche più partecipate del territorio trentino. Il Comi ...ildolomiti

Esce di strada a Castello di Fiemme, un 76enne in ospedale - Un uomo di 76 anni è stato trasferito d'urgenza all'ospedale Santa Chiara di Trento in seguito a un'uscita autonoma di strada a Castello, nel Comune di Molina di Fiemme. (ANSA) ...ansa

Grave Incidente stradale a Castelo di Fiemme - Castello di Fiemme (Trento) – Grave Incidente stradale in centro paese a Castello di Fiemme, poco prima delle 13 di giovedì. Per cause in corso di accertamento, un’auto sarebbe finita contro un muro.lavocedelnordest.eu