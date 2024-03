Incendio in una stalla e fuga d’amianto | morti 30mila polli

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 21 marzo 2024) Unaprende fuoco nella notte causando la morte di decine di migliaia di animale: una tragedia in campagna Enormi fiamme hanno illuminato la notte tra martedì e mercoledì nella zona di Buffelstraat, presso la città belga di Zele. Un potenteè divampato in una delle fattorie del posto, colpendo in particolar modo un grande pollaio. L’intervento immediato dei vigili del fuoco ha permesso di non mettere a repentaglio l’area circostante, ma per gli animali non ci sarebbe stato nulla da fare. Breve ma intenso, è stato sufficiente per una vera e propria strage deiche erano presenti al suo interno. I vigili del fuoco all’opera per spegnere un(Ansa Foto) – Cityrumors.itI numeri stimati dall’azienda si aggirano intorno ai 30.000, solo pochi di questi sono stati salvati e messi al sicuro. Ma ...