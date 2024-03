In un deposito maleodorante Schiaffo ai ragazzi uccisi ad Altavilla Milicia

"In un deposito maleodorante". Schiaffo a Kevin ed Emanuel, uccisi ad Altavilla Milicia - Ore 14 ha raccolto il messaggio inviato da un appuntato dei carabinieri in pensione, che avrebbe attestato come i corpi di Kevin ed Emanuel si trovino in un deposito maleodorante: “Il 16 marzo è morto ...ilgiornale