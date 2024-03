(Di giovedì 21 marzo 2024) Secondo i dati più recenti, riferiti a dicembre 2023, il totale deibancari inè pari a 43,8di. Le imprese sono state finanziate con oltre 27,5die le famiglie con oltre 13,6. Lo stato complessivo dell'economia locale e del credito in regione è stato presentato nel corso di una sessione straordinaria congiunta tra la Commissione regionale Abi Bolzano, presieduta da Robert Zampieri, e la Commissione regionale Abi Trento, presieduta da Giorgio Fracalossi, alla presenza del direttore generale dell'Abi, Giovanni Sabatini. Le sofferenze lorde si sono attestate a 353 milioni di(pari allo 0,8% del totale dei finanziamenti). Superiori a 49,9 ...

(Adnkronos) – Trentino Alto Adige , Marche e, distanziate, Lombardia, Veneto e Toscana: sono queste, in ordine di classifica, le Regioni italiane con le migliori prestazioni di sostenibilità ... (webmagazine24)

Il ranking della sostenibilità delle Regioni italiane nel report presentato a Fano al festival Circonomia Trentino Alto Adige , Marche e, distanziate, Lombardia, Veneto e Toscana: sono queste, in ... (sbircialanotizia)

ABI / CASSA CENTRALE BANCA * COMMISSIONI CONGIUNTE TRENTO E BOLZANO: « CREDITO, LE IMPRESE FINANZIATE CON 27,5 MILIARDI, LE FAMIGLIE CON 13,6 - Banche: sostegno rilevante al territorio in congiuntura complessa, rilanciare domanda. Sessione congiunta delle Commissioni Abi di Trento e Bolzano con il Direttore Generale dell’Abi, Giovanni ...agenziagiornalisticaopinione

Trento, Abi: sostegno rilevante al territorio, rilanciare domanda - Roma, 21 mar. (askanews) – Lo stato complessivo dell’economia locale e del credito in Trentino-Alto Adige è stato al centro oggi di una sessione straordinaria congiunta tra la Commissione Regionale Ab ...askanews

In Trentino Alto Adige prestiti per 43,8 miliardi di euro - Secondo i dati più recenti, riferiti a dicembre 2023, il totale dei prestiti bancari in Trentino Alto Adige è pari a 43,8 miliardi di euro. Le imprese sono state finanziate con oltre 27,5 miliardi di ...ansa