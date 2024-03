In mano alle bande

(Di giovedì 21 marzo 2024) Il primo ministro haitiano si è dimesso, ma la transizione politica non sarà facile. I gruppi criminali attaccano obiettivi strategici e controllano il territorio, mentre la popolazione soffre la fame Leggi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Buon attacco in contropiede con il dritto da parte di Nishioka. 15-15 Trova un ottimo angolo con la prima da sinistra. 0-15 Stecca completamente il ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE AD-40 Fuori giri con la risposta di dritto Berrettini, che colpisce malissimo sulla seconda di Murray e manda la palla in tribuna. 40-40 NOOOOOO, CHE ... (oasport)

La Nato ha 300.000 soldati in massima allerta che potrebbero essere schierati in Polonia in caso di aggressione armata contro il Paese. Lo ha affermato il vice capo di stato maggiore dell'esercito ... (ilgiornaleditalia)

10 anni di attività di “Ju Parchetto Con Noi”: il 23 marzo i festeggiamenti all’Auditorium del Parco - L'evento per festeggiare i primi 10 anni di attività dell'associazione Ju Parchetto Con Noi, si terrà sabato 23 marzo alle ore 17:00 ...laquilablog

“Cuori accesi per l’Ucraina” - Al via la campagna di raccolta fondi firmata Lions International prontamente sposata dai Lions Club della Toscana per l’acquisto di stufe e combustibile destinato alle popolazioni colpite dalla guerra ...lanazione

Difesa europea è uno scudo per l’economia. L’intervento di Liuzzo - I conflitti in corso, a partire da quello in Ucraina, dimostrano la necessità di dare gambe alla strategia unitaria dell’Ue. Meno Stati, più Europa: la lezione di Carli è più viva che mai. L'intervent ...formiche